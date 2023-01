Écrans 3D, OLED à gogo et puissance de feu, ASUS dévoile ses nouveaux Vivobook, Zenbook et TUF

Ces précisions étant faites, ASUS évoque pour l'heure une configuration regroupant jusqu'à un Core i9, 32 Go de RAM et une RTX 4000 (115 W de TGP) pour les modèles Intel. Les modèles AMD miseront sur la même quantité de mémoire vive, mais sur un tandem Ryzen 9/RTX 4000 pour ce qui est des configurations haut de gamme.

Pour ce qui est de l'affichage, deux options sont disponibles pour chaque diagonale. En 15 pouces, on pourra opter pour une dalle IPS QHD, 165 Hz et 100 % DCI-P3 ; ou sur un panneau IPS Full HD 144 Hz et 100 % sRGB. Même démarche en 17 pouces, avec, au choix, une dalle IPS QHD, 240 Hz et 100 % DCI-P3, ou un écran IPS Full HD, 144 Hz et 45 % NTSC, de bien moins bonne qualité a priori. Dans tous les cas, ASUS alimente l'ensemble avec une batterie de 90 Wh, tandis que le châssis mêle une nouvelle fois des pièces d'aluminium et de plastique pour réduire les coûts sans trop sacrifier l'esthétique.

Le TUF Gaming A15 sera proposé à partir de 1 499 euros, contre un prix de départ fixé dès 1 599 euros pour le modèle F15. Les TUF A17 et F17 arriveront pour leur part sur le marché à compter de 1 599 et 1 999 euros respectivement. Les quatre appareils seront enfin disponibles sur le second trimestre 2023.