Test ASUS Zenbook 14 OLED : un ultraportable aussi classieux que performant

Côté audio ASUS indique avoir fait des efforts, notamment pour assurer une bonne clarté sonore avec les haut-parleurs de son nouveau Zenbook. À l’écoute, on peut effectivement admettre que les deux petits speakers logés sous le châssis délivrent un son légèrement meilleur que certains modèles de la concurrence, mais il n'y a pas de quoi se pâmer non plus.

On hérite d’une expérience audio très centrée sur les médiums, avec des aigus assez précis, en effet, mais des graves trop en retrait. Dans l’ensemble pas de grosse sortie de route ici : il est possible d’écouter un film ou une vidéo sans brancher un casque, mais en dépannage, et il ne faut pas en attendre beaucoup plus.

La sortie casque est pour sa part de bonne facture, avec un signal puissant et équilibré. À l’oreille, rien ne nous a choqués, même si l’on perd légèrement en précision à plein volume. Rien de bien méchant quoi qu’il en soit, d’autant qu’il est rare de pousser le volume au-delà de 70-80 %.