Dans cette configuration Core Ultra 9, 64 Go de mémoire vive, 2 To de SSD, GeForce RTX 5090, l’OMEN Max 16 est commercialisé en France à un tarif de 4 399 euros sur la boutique officielle de HP. Une configuration plus accessible existe également, cette fois affichée à 2999 euros dans l’Hexagone. Elle regroupe alors le même Core Ultra 9, mais avec 32 Go de RAM, 1 To de SSD et une GeForce RTX 5080. Il s’agit d’un des meilleurs rapports équipement / prix que nous ayons observé sur le premier semestre 2025.