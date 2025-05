Design : un bon gros PC portable gaming, lourd et voyant, mais aussi confortable à utiliser

À l’instar des modèles énumérés plus haut, avec lesquels il devrait s’entrechoquer sur un marché du PC portable gaming de plus en plus chargé, le MSI Raider 18 HX AI, ne s’embarrasse pas vraiment côté format. L’objectif est ici de maximiser les performances sans vraiment partir en quête de finesse ou de légèreté. La conséquence se fait donc sentir dès le déballage, avec un châssis aux mensurations… généreuses : 40,4 x 30,75 x 32 cm (au point le plus épais) pour 3,6 kg sur la balance.

Un beau bébé, donc, que MSI aurait toutefois pu bichonner un peu plus selon nous. Les finitions sont globalement bonnes, mais la qualité de fabrication n’est pas tout à fait au niveau de la tarification très haut de gamme du PC. En la matière, le fabricant taïwanais n’impressionne pas : le châssis fait très plastique, et l’assemblage n’est pas tout à fait au niveau de ce que l’on trouve désormais sur les modèles ROG d’ASUS ou les derniers Helios d’Acer. Par ailleurs, l’ensemble craque un peu et le cadre d’écran manque de rigidité. Admettez que sur un PC à plus de 5 000€, ce genre de détails fait tache.