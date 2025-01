Last, but not least, les ROG Zephyrus G14 et G16 reprennent du service en ce début d'année 2025. Nettement plus fins et légers que les quatre modèles Strix présentés ci-dessus, ces deux appareils de 14 et 16 pouces, respectivement, s'articulent pour leur part sur un châssis en aluminium CNC. Ils visent non pas les performances ultimes, mais un excellent rapport performances-encombrement. Un objectif qu'ASUS a jusqu'à présent atteint avec un certain brio sur ces précédentes générations de ROG Zephyrus, comme en témoigne notre test du G14 2024.