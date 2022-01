ASUS dépoussière son Zephyrus G14 et annonce une tablette convertible pour les gamers

Toujours sur le thème mobilité et gaming, ASUS annonce une nouvelle version de son ROG Zephyrus G14. L'année dernière, l'appareil avait simplement été mis à jour sur le plan matériel. Cette année, il évolue de manière un peu plus marquée, sans pour autant se métamorphoser.

Les fans de cet ultraportable gaming de 14 pouces retrouvent donc un produit toujours aussi compact (312 x 227 x 19,5 mm pour 1,75 kg) dont le châssis est une nouvelle fois fondé, entre autres, sur un alliage de magnésium. On passe cependant à un écran plus intéressant, qui adopte le ratio 16:10 et profite donc de bordures nettement plus discrètes. ASUS propose une nouvelle fois deux options pour l'affichage. On peut opter pour une dalle QHD, 120 Hz, 100 % DCI-P3, 3 ms de temps de réponse et disposant d'une luminance maximale de 500 nits, ou bien privilégier la vitesse avec un écran Full HD, 144 Hz, 100 % sRGB, 3 ms et montant à 450 nits maximum.

Autre nouveauté, ASUS a aussi repensé le système de rétroéclairage AniMe, présent sur le capot de son ultraportable gaming. La firme a réussi à augmenter de 19 % le nombre de mini-LED pour permettre des animations plus fines et plus jolies à regarder que par le passé.