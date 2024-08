« La Flow Z13 2025 vise à établir une nouvelle référence dans sa catégorie en intégrant les derniers et les plus puissants processeurs AMD Strix Halo », rapporte notamment Sam Jiun-Wei Hun. « Cependant, atteindre de telles performances dans une tablette de 13 pouces nécessite une solution thermique révolutionnaire et efficace pour gérer la chaleur substantielle générée par ces composants (…) », lit-on.

En l'occurrence, ASUS gagnerait beaucoup de place sur la carte mère de sa tablette en troquant l'actuel duo CPU + GPU pour un « simple » APU. Cette solution intégrée permettrait notamment à la marque d'opter pour un système de dissipation plus conséquent. La chambre à vapeur employée gagnerait donc en volume pour aboutir à de meilleures performances en matière de refroidissement. Il semble en revanche que la Flow Z13 2025 sera légèrement plus épaisse que la version actuelle, notamment pour accueillir de meilleurs ventilateurs. Il se peut également que la tablette se montre un peu plus bruyante que ses prédécesseurs.