Ce n’est pas une surprise, le ryzen 370, déjà sorti, donne déjà les sepcs de ce que pourra être le Z2, AMD ne va pas s’embêter à refaire une toute nouvelle puce, la question que je me pose: ce ryzen extrem profitera t il de son NPU ou sera t il désactivé ( Cout, IP, optimisation TDP…) ?

Mais surtout j’attends avec impatience l’apu 16/32 avec ses 40CU et son bus memoire 256Bit, c’est certainement la plus gros changement et nouveauté, futur standard des APU et peut être même à terme la disparition des GPU, en tout cas quelque chose qui devrait être au niveau d’une PS5 pro et peut-être plus.