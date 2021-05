ASUS passe aux processeurs Intel de 11ème génération avec ces nouveaux ROG Zephyrus

Last but not least, ASUS nous dévoile son TUF Gaming F15 / F17, sous processeur Intel. Il s'agit de la variante Intel du TUF Gaming A15 2021 (sous CPU AMD Ryzen 5000) que nous avons déjà testé et beaucoup apprécié.

Globalement l'appareil reste le même, avec un châssis très semblable et des spécifications globalement similaires. On retrouvera ainsi une batterie de 90 Wh et un châssis étudié pour résister aux chocs et aux rayures.

L'écran Full HD 100 % sRGB pourra monter jusqu'à 240 Hz en version 15,6 pouces (le modèle F17 se limite à 144 Hz maximum), tandis que son Core i9-11900H (disponible sur les modèles les plus haut de gamme) pourra s'accompagner d'un maximum de 32 Go de DDR4 et de 1 To de SSD. Côté GPU, ASUS nous limite par contre à une RTX 3060 pour ce TUF Gaming F15 / F17, qui pourra aussi miser en option sur des RTX 3050 ou 3050 Ti. Le TUF A15 peut pour sa part embarquer jusqu'à une RTX 3070.