CES 2021 : ASUS dépoussière son entrée de gamme avec le TUF Dash F15, dès 1100 euros

Côté composants, ce modèle fait la part belle aux nouveaux processeurs Intel Tiger Lake-H, gravés en 10 nm et annoncés en début de semaine. En fonction du modèle choisi, ASUS propose des Core i5 ou i7 (allant du i5-11300H au i7-11375H) et indique que la puce la plus haut de gamme sera capable d'atteindre jusqu'à 5 GHz. Nous aurons sûrement l'occasion de le vérifier en test.

Aux côtés de son processeur, le Dash F15 misera, au choix, sur une NVIDIA GeForce RTX 3060 ou 3070.

L'ensemble sera épaulé d'un maximum de 16 Go de RAM (DDR4 à 3200 MHz, avec un slot vacant pour passer à 32 Go) et pourra enfin compter jusqu'à 1 To de stockage en SSD M.2 (avec possibilité d'opter pour une configuration RAID) ainsi que sur une connectivité Wi-Fi 6 et une batterie de 76 Wh.

ASUS propose enfin plusieurs écran IPS en option, tous Full HD, mais se distinguant sur la fréquence de rafraîchissement : 240, 144 ou 60 Hz. L'écran n'était pas nécessairement le point fort des PC portables TUF par le passé, nous verrons si ASUS a amélioré son produit sur ce point.

La connectique, enfin, se fait plutôt généreuse avec un port USB-C Thunderbolt 4, trois ports USB-A, une sortie HDMI, un port RJ45 et une prise casque.