CES 2021 : ASUS annonce son ROG Flow X13, un ultraportable convertible pensé pour le gaming

Vous l'aurez noté, le Flow X13 se contente d'une GTX 1650, ce qui permettra tout de même de jouer aux titres compétitifs dans de bonnes conditions. Malheureusement, la puce de NVIDIA affiche assez vite ses limites avec les jeux AAA, plus gourmands. ASUS a prévu le coup. La marque nous propose donc un boîtier contenant un GPU externe.

Vendu séparément ou en Bundle, ce boitier embarquera donc une carte graphique plus puissante. Il s'agira vraisemblablement d'une des RTX 3000 MaxQ que NVIDIA doit annoncer sous peu. Le « ROG XG Mobile », c'est son nom, fera aussi office de HUB I/O, avec des sorties vidéo en plus (HDMI et DisplayPort), quatre ports USB-A, une entrée Ethernet et un lecteur de cartes SD. Il dispose, enfin, d'un adaptateur de 280W pour alimenter à la fois le GPU embarqué et le ROG Flow X13. Précisons que le boîtier se relie au PC portable par l'intermédiaire d'un port propriétaire conçu spécifiquement par ASUS. Ce port comprend néanmoins une entrée USB-C qui est utilisable, sur le Flow X13, en complément de la connectique évoquée plus haut. De quoi rentabiliser ce port même si vous n'achetez pas le ROG XG Mobile.

En France, le ROG Flow X13 sera disponible fin janvier à partir de 1 799 euros, tandis que le ROG XG Mobile sera commercialisé au cours du premier trimestre 2021, à un tarif de départ de 1 499 euros. ASUS proposera enfin un Bundle regroupant à la fois le laptop et son boîtier GPU externe pour la coquette somme de 3 999 euros. Aucune date de lancement n'est pour l'instant communiquée pour ce pack.