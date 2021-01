HP présente ses nouveaux PC Elite pour les professionnels, dont un Folio 5G propulsé par Snapdragon

Commençons par l'Elite Folio, un appareil hybride 2-en-1 qui peut prendre la forme d'un laptop ou d'une tablette selon les besoins. Il est basé sur l'architecture ARM avec la présence d'une puce Snapdragon 8cx Gen 2 5G de Qualcomm, qui, comme son nom l'indique, offre un support 5G à l'appareil pour la mobilité (aussi bien la 5G Sub-6 GHz que la 5G mmWave millimétrique). Et pour une connectivité complète, l'Elite Folio est également compatible Wi-Fi 6.

HP annonce une autonomie impressionnante de 24,5 heures de lecture vidéo (en local), renforçant son utilité en usage nomade. Une webcam avec angle de vison 76°, un système à deux microphones et des haut-parleurs Bang&Olufsen semblent des solutions idéales pour les visioconférences ou pour visionner des contenus multimédia.

On retrouve un écran tactile de 13,5 pouces avec définition 1 920 x 1 280 et ratio 3:2 ainsi qu'un stylet HP Elite Slim Active Pen pour le mode tablette. Un emplacement pour le stylet est prévu pour le ranger et le recharger. En format ordinateur portable, HP promet un clavier silencieux.

La configuration la plus haut de gamme de l'appareil va jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR4x et 512 Go de stockage SSD M.2 NVMe. La sortie est prévue pour le mois de février, moment auquel nous connaitrons les prix des différentes variantes.