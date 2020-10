HP annonce ses nouveaux Spectre dont un sémillant x360 au format 3:2

HP a également présenté une version 5G de son Spectre x360 13. L'appareil arrivera sur le marché en début d'année 2021 avec une puce Qualcomm Snapdragon X55 compatible avec la 5G sur les bandes inférieures à 6 GHz. L'appareil se contentera par contre toujours de processeurs Intel de 10ème génération.

On retrouve enfin de nouveaux Envy x360 13 et Envy 13, plus abordables. Ces derniers seront pour leur part équipés des nouveaux SoC Tiger Lake d'Intel. L'Envy x360 profitera d'un support pour le stylet MPP 2.0 et pourra tenir jusqu'à 12h30 sur batterie, explique Neowin, tandis que l'Envy 13 est doté, en option, d'un écran 4K avec 88 % de ratio écran / châssis. Le premier arrivera sur le marché à partir de 949,99 dollars en novembre, contre 899,99 pour le second, attendu dès octobre aux États-Unis.