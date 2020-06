HP dévoile deux nouveaux PC portables allant jusqu’à 300 Hz

Omen 15 - © HP

HP vient de lancer deux nouvelles références, dont la dernière version de l’Omen 15, son ordinateur portable gaming d’entrée de gamme. Le constructeur offre le choix entre les systèmes AMD ou Intel.

Selon l’entreprise, l'Omen 15 serait le « plus petit ordinateur portable gaming » de cette gamme, avec un prix inférieur à 1 000 dollars.

Une meilleure fiche technique et un affinage des proportions

Le nouvel Omen 15 se distingue des précédents modèles par son aspect épuré. Les coins, jusqu'ici très anguleux, ont été adoucis. Un nouveau logo fait même son apparition. Avec un écran de 15,6 pouces, il peut se targuer d’être plus facile à transporter en raison d’un châssis « 11 % plus fin et 8 % plus petit » que celui de son prédécesseur.

Sous le capot, l’utilisateur a le choix. Les versions Intel de l’Omen 15 varient d’un Core i5-10300H à quatre cœurs à un CPU i7-10750H à six cœurs. Les versions AMD proposeront le Ryzen 5-4600H à six cœurs jusqu’au Ryzen 7 4800H à huit cœurs. Suivant les options, l’utilisateur peut ajouter jusqu’à 32 Go de mémoire RAM (DDR4) et deux disques SSD. Plus important encore pour son orientation gaming, il est équipé d'une solide NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q. Enfin, il est possible de choisir une dalle FHD 300 Hz.

Que ce soit l’option AMD ou Intel, les deux modèles sont d’ores et déjà disponibles à 999 $ sur la boutique du constructeur.

Le Pavilion Gaming 16, le dernier né

Le Pavilion Gaming 16, comme son nom le suggère, propose une surprenante taille d’écran de 16,1 pouces de diagonale, à l'instar du dernier Macbook Pro d’Apple. Ce modèle présente des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et une luminosité allant jusqu’à 300 nits. En termes de proportions, HP estime que son châssis est comparable à ceux d'ordinateurs portables gaming de 15 pouces.

Contrairement à l’Omen 15, le Pavilion ne s’adresse pas uniquement aux joueurs, en dépit de son nom. Avec sa taille d’écran, HP souhaite le rendre attractif pour les « créateurs de contenu ». Suivant les options d’achat, il est possible de choisir entre un Core i5 à quatre cœurs et un Core i7 à six cœurs (10e génération, là encore). Quant à la carte graphique, les options vont de la GeForce GTX 1660 Ti à la GeForce RTX 2060.

Le Pavilion Gaming 16 sera disponible en juin à partir de 799 $.