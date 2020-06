HP dévoile son nouveau Chromebook x360 premium de 14 pouces

Pour HP, le x360 14c est le Chromebook grand public le plus performant. Rien que ça. Et quand on s’attarde sur sa fiche technique, il y a en effet tout ce qu’il faut pour un bon Chromebook ! L’écran de 14 pouces est tactile, Full HD et dispose de la certification Gorilla Glass NBT. Sans tomber dans le domaine de l’exceptionnel, on ne trouve que peu de bordures, avec un ratio de 88 %.