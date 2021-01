CES 2021 : Lenovo dévoile ses IdeaPad 5G, 5i Pro et 5 Pro, sous processeurs Snapdragon, Intel et AMD

En parlant d'écran, les modèles 14 pouces disposent d'une dalle IPS 2,8K dotée d'un rafraîchissement à 90 Hz et d'une luminance de 400 nits. En 16 pouces, la définition passe en 2,5K, mais cette fois avec 350 nits de luminosité max. En contrepartie, on hérite d'un rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour aller avec les composants que les versions 16 pouces embarquent. Et pour cause, si les IdeaPad 5i Pro et 5 Pro se contentent de composants basse consommation en version 14 pouces (logique…), on pourra compter sur des processeurs plus rapides (série H) en 16 pouces, avec en option les dernières RTX 3000 que NVIDIA doit encore annoncer.

En version AMD, ces modèles de 16 pouces pourront compter sur un maximum de 32 Go de DDR4 (contre 16 Go max sur les modèles Intel) et s'équiper de jusqu'à 1 To de SSD, quel que soit le modèle choisi. Cette capacité de stockage maximale concerne aussi les modèles 14 pouces, qui devront néanmoins se contenter (en option) d'une carte dédiée NVIDIA GeForce MX 450.