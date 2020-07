Lenovo dévoile deux nouveaux laptops gaming des gammes Legion et IdeaPad

Les processeurs AMD séduisent toujours davantage les constructeurs de PC portables. Quelques mois après la sortie de son Legion 5 de 15,6 pouces, Lenovo revient à la charge avec un modèle de 17 pouces. Ce format reprend les caractéristiques du petit frère et profite de la nouvelle plateforme Ryzen 4000.

Le constructeur opte pour un écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une compatibilité Dolby Vision HDR. Une version avec un écran 120 Hz est également annoncée.

À l'intérieur, ce Legion 5 profite de la gamme Ryzen 4000 (jusqu'au Ryzen 7 4800H) et d'une carte graphique RTX 2060 signée NVIDIA. Le laptop gaming de Lenovo peut embarquer jusqu'à 16 Go de RAM en DDR4-3200 et peut recevoir un SSD NVMe de 1 To.