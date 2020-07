Lenovo présentera un smartphone gaming ... le même jour qu'Asus avec le ROG Phone 3

Ah, le calendrier et son hasard habituel. Aujourd’hui, Lenovo nous apprend qu’il tiendra une conférence en ligne le 22 juillet en Chine afin de nous parler de son Legion : un smartphone gaming.

Le constructeur fait donc le choix de s’opposer frontalement à Asus qui, le même jour, tombera le voile sur son ROG Phone 3, lui aussi dédié au jeu vidéo.

Un duel au sommet

Au prix d’un design des plus discutables, les smartphones gaming permettent de bénéficier de performances explosives. Et à regarder de plus près la potentielle fiche technique du Lenovo Legion, on se dit que c’est un véritable duel de titans qui s’amorce avec le ROG Phone 3.