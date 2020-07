ASUS présentera le ROG Phone 3 le 22 juillet

Après plusieurs semaines marquées notamment par des fuites d'envergure au sujet du ROG Phone 3, Asus est en passe de concrétiser son futur smartphone gaming au cours d'un événement en ligne.

Plus de place au doute. Aujourd'hui, le constructeur taïwanais Asus a mis en ligne une page affichant un compteur qui nous mène à la date du 22 juillet prochain, et affublée aussi bien du logo de Republic of Gamers que de celui de Qualcomm.