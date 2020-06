Asus ROG Phone III : une fuite détaille un smartphone monstrueux

Côté specs, outre un Snapdragon 865 donc, le smartphone gaming pourra être configuré avec 8, 12 et même 16 Go de RAM LPDDR5. Pour le stockage, il oscillera entre 128, 256 ou 512 Go de UFS 3.0. Une configuration, certes impressionnante, mais que l’on a déjà pu observer récemment sur le Red Magic 5G de Nubia par exemple. Alors, pour s’assurer de détrôner tout le monde côté performances, Asus aurait overclocké le cœur principal du Snapdragon 865, ici cadencé à 3,091 GHz contre 2,84 GHz de série.

Enfin, le ROG Phone III semble parti pour embarquer une énorme batterie de 6 000 mAh rechargeable à 30 W. Comme le précédent modèle, aucun port pour carte microSD n’est au menu… et le port jack 3,5 mm disparaît.