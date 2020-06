Un ASUS ROG Phone III avec 12 Go de RAM a été repéré

Asus Rog Phone II

Un nouveau modèle a été repéré sur la base de données Geekbench. La référence ASUS_I003D correspondrait à l'ASUS ROG Phone III.

Après le ROG Phone II, cette nouvelle variante apparaît plus musclée que ce que laissaient imaginer les dernières rumeurs. On retrouve notamment 12 Go de RAM, et une orientation toujours plus gaming.



Snapdragon 865 et 12 Go de RAM

En février dernier, nous apprenions par Qualcomm que le ASUS ROG Phone III serait équipé de la puce Snapdragon 865. De quoi ouvrir les portes de la 5G, mais aussi repousser les possibilités en matière d’optimisations pour les jeux vidéo.

Le mois dernier, la variante à 8 Go de RAM supposée du ROG Phone III (ASUS_I003DD) était apparue sur la plateforme de benchmarking Geekbench. Aujourd’hui, le même site révèle une déclinaison plus puissante en termes de RAM du même numéro de série, avec 12 Go.

Il est encore difficile d'imaginer 12 Go de RAM pour un smartphone ordinaire. Associé au SoC de Qualcomm, cette référence est considérée par beaucoup comme le ROG Phone III, mentionné précédemment par l'entreprise.

En outre, on apprend qu’Android 10 sera déployé par défaut sur l’appareil. La présence du score de performance (910 en monocœur et 3229 en multicœurs) laisse présager un lancement proche.



Un lancement imminent ?

ASUS a déjà mentionné son prochain smartphone gaming en révélant un partenariat avec Unity dans un communiqué de presse. Selon certaines rumeurs, la firme taïwanaise dévoilera le ROG Phone III en juillet aux côtés du ZenFone 7.

Cela ne serait pas surprenant, puisque le ASUS ROG Phone II, qui a fait ses débuts en juillet 2019, était arrivé dans des éditions de 8 Go de RAM et de 12 Go de RAM, lui aussi.