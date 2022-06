L'ASUS ROG Phone 6 fait son apparition sur GeekBench et dévoile toute sa puissance

Et cela tombe bien, car l'ASUS ROG Phone 6 dispose d'un écran avec une meilleure fréquence de rafraîchissement : 165 Hz, contre 144 Hz pour son prédécesseur, pour encore plus de fluidité de l'image. La dalle affiche une diagonale de 6,78 pouces, soit la même taille que sur le ROG Phone 5. Pour une meilleure expérience de jeu et une immersion multimédia, le capteur photo frontal n'empiète pas sur l'écran sous la forme d'une encoche ou d'un poinçon.

Toute cette puissance et cette capacité d'affichage sont forcément énergivores, l'autonomie est donc confiée à une très imposante batterie de 6 000 mAh. La recharge filaire de 65 W permettra de rapidement alimenter l'accumulateur.

L'ASUS ROG Phone 6 sera officiellement présenté le 5 juillet prochain à 14 h, heure de Paris. Des événements de lancement sont prévus à Taipei, Berlin et New York pour l'occasion, ce qui laisse suggérer une disponibilité à venir en Europe. Reste à savoir à quel prix.