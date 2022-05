C'est officiel, le ROG Phone 6 d'Asus adoptera le Snapdragon 8+ Gen 1

Alors que Qualcomm vient juste d’annoncer le Snapdragon 7 Gen 1, la riposte s’organise dans l’écurie d’en face. Le Taïwanais MediaTek, dont on retrouve les puces dans de plus en plus de smartphones cette année, nous présente justement un Dimensity 1050 qui pourrait faire mal sur le segment du milieu de gamme.