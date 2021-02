Le ROG Phone 5 d'Asus se montre sous tous les angles

Aussi, quelque chose nous inquiète, à la vue de ces photographies. La mauvaise qualité de celles-ci et l’impossibilité de zoomer ajoutent à notre confusion, mais il nous est difficile de confirmer que les gâchettes tactiles AirTriggers sont toujours de la partie. On espère sincèrement se tromper, tant celles-ci figurent parmi les meilleurs arguments de vente du ROG Phone. Même constat pour le port USB-C secondaire, qui permet non seulement de recharger son téléphone sans se gêner pendant une partie, mais aussi d’adjoindre des accessoires comme les manettes ROG Kunai.

Pour conclure ces observations esthétiques, seul le dos de l’appareil semble avoir bénéficié d’une (légère) retouche. On observe un logo maintenant affiché en « pointillés » (dont on suppose qu’ils peuvent s’éclairer de mille feux), et la mention de « Tencent Games », partenaire d’Asus sur ce modèle.