Asus ROG Phone 3 : le smartphone gaming passe à la 5G et s'affiche à partir de 999€

Ultra performant grâce au Snapdragon 865 Plus

On le savait : le Asus ROG Phone 3 est le premier smartphone à profiter du Snapdragon 865 Plus, le nec plus ultra de chez Qualcomm, et également le tout premier SoC mobile à dépasser la barre des 3 GHz. Le ROG Phone 3 Strix Edition, qui ne sera pas disponible en France, se contentera d’un Snapdragon 865 classique. Les deux modèles restent bien entendu compatibles 5G et Wi-Fi 6.

Dans l’hexagone, le ROG Phone 3 sera disponible dans deux configurations : 12+512 Go, ou 16+512 Go (LPDDR5 et UFS 3.1 pour les deux). Un bagage généreux, qui compense presque l’absence d’un port pour carte SD.

Aussi, pour éviter que l’autonomie de son nouveau téléphone fonde comme neige au soleil, Asus a rempilé avec l’accumulateur de 6000 mAh sur son ROG Phone 3. On s’attend toutefois à une autonomie en baisse du fait de la fiche technique beaucoup plus costaude que l’an dernier. La batterie continuera de se recharger à 30 W ; Asus préférant éviter d’aller au-delà afin de ne pas la dégrader sur le long terme.