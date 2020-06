Le ASUS ROG Phone III apparaît dans une vidéo sur Twitter

Éditeur, notamment, de Call of Duty Mobile et de Arena of Valor sur smartphone, Tencent est une figure montante de l’industrie vidéoludique. Actionnaire majoritaire de Riot Games (League of Legends, Valorant), Supercell (Clash of Clans, Clash Royale), et à 40% de Epic Games (Fortnite), le conglomérat semble donc s’être acoquiné d'ASUS, qui proposera visiblement des fonctionnalités liées de près ou de loin à ses titres sur son ROG Phone III.

Via : Android Central