Le Xiaomi Mi 11 Lite débarquerait avec un module photo 64 Mp et un téléobjectif périscopique 5x

C’est la grosse inconnue qui demeure. Il faut aussi se souvenir des énormes disparités de prix de la gamme Mi 10 l’an passé. Le Mi 10 Pro s’affichait à 999€, le Mi 10 à 799€ et le Mi 10 Lite à 379€.

De ce que l’on sait déjà du Mi 11, qui a été présenté le mois dernier en Chine, le ticket d’entrée se situerait autour de 500€… hors taxe, et en import. On sait que les taxes et diverses politiques tarifaires peuvent faire varier grandement le prix d’un produit qui arrive sur le Vieux Continent.

Et quelque chose nous dit que le Mi 11 Lite pourrait souffrir d’une légère inflation cette année. En cause ? Son périscope. Un composant encore très coûteux (la preuve : on ne le retrouve que sur des téléphones ultra haut de gamme), qui pourrait bien faire grimper la note.

Autant de questions auxquelles nous devrions avoir une réponse dès la semaine prochaine, après la conférence Xiaomi.