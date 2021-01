Xiaomi présente Air Charge, pour une recharge sans fil sur plusieurs mètres, suivie de près par Motorola

Dans son communiqué, Xiaomi explique qu'à l'avenir, toute les recharges pourront se faire réellement sans fil et sans contact. Elles s'appliqueront en outre à une plus large gamme d'appareils et notamment aux montres connectées et autres wearables.

Xiaomi estime que des enceintes ou des lampes intelligentes pourraient ainsi se transformer en station de chargement sans fil et donc se fondre au mobilier. C'est d'ailleurs peut-être à cette technologie que pense le fondateur de Nothing, Carl Pei.