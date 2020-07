Des écouteurs sans-fil rangeables directement dans votre smartphone ? Xiaomi planche dessus

Si le concept a le mérite de proposer une innovation intéressante, il n'en est pas moins confronté, déjà, à des problématiques importantes. Le concept n'aborde par exemple pas la question des embouts des écouteurs, qui semblent peu confortables, à première vue. Et quid de l'hygiène, pour des écouteurs placés en permanence sur un smartphone ?

Quand les écouteurs sont portés à l'oreille, comment assurer la propreté de ces vastes orifices vides au sommet du smartphone ? Nul doute qu'ils accueilleront bien vite les poussières, fibres textiles et autres détritus du nos fonds de poches…

De plus, le smartphone devra être plutôt épais pour intégrer cette paire d'écouteurs entre la dalle de l'écran et ses autres composants. Et enfin, quel sera l'impact sur l'autonomie ? Alors que les modèles actuels se tournent vers des batteries de plus en plus puissantes, et donc imposantes, ce concept pourrait marquer un retour en arrière…