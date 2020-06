Xiaomi brevette un smartphone pliable qui ressemble fort à celui de Huawei

Un brevet récemment publié par Xiaomi nous montre les pistes de réflexion de la marque en matière de smartphone pliable. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entreprise chinoise semble s’inspirer du savoir-faire esthétique de Huawei.

Si l’actualité des smartphones pliables a été brûlante durant de longs mois, son intensité est quelque peu retombée d’un cran depuis les grandes annonces de Samsung et Huawei (et Motorola, dans une moindre mesure). Les sites spécialisés n’en restent pas moins attentifs à la moindre nouveauté et autre annonce effectuée par les constructeurs du secteur.