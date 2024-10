Si Microsoft parvient en tout cas à concrétiser ce concept, il devra faire face à une concurrence féroce sur le marché des smartphones pliables. Des acteurs comme Samsung, avec son Galaxy Z Fold6, et Honor, qui a récemment déposé un brevet pour un smartphone se dépliant dans quatre sens, sont déjà bien établis. On n'oublie pas non plus Google et son tout récent Pixel 9 Pro Fold.