Microsoft lancera son smartphone Surface Duo le 10 septembre à 1 399 $

Contrairement à Samsung ou Huawei, Microsoft n'a pas utilisé de dalle flexible. Le Surface Duo comprendra deux écrans OLED de 5,6 pouces recouverts par un verre Gorilla Glass et reliés par une charnière qui, une fois le téléphone ouvert, offriront une surface totale de 8,1 pouces. La définition des deux écrans une fois l'appareil déplié est de 2700 x 1800 pixels. Si l'appareil se veut robuste une coque de protection est tout de même fournie dans la boîte.

Le Surface Duo présente une fiche technique solide mais un peu en deçà des modèles premium sortis ces dernières semaines. Il intègre un processeur Snapdragon 855, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'appareil est évidemment compatible avec les réseaux 4G mais il faudra faire sans la 5G pour cette première mouture. Un seul appareil photo de 11 mégapixels avec zoom 7x, situé sur l'écran de droite, servira de caméra frontale et principale en ouvrant le smartphone à 360 degrés.

Concernant l'autonomie, Microsoft annonce 15,5 heures de lecture vidéo, jusqu'à 10 jours de veille et jusqu'à 27 heures de conversation. Le constructeur a opté pour l'intégration de deux batteries, une par écran, qui offrent une capacité totale de 3577 mAh.