Le Surface Duo de Microsoft pas encore sorti qu'une V2 serait déjà dans les cartons

On ne peut que se livrer à des conjectures. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le Surface Duo embarquera un Snapdragon 855 et 6 Go de RAM. Pour la V2, qui n’arrivera pas avant plusieurs mois, on pourrait envisager une quantité de mémoire vive accrue ainsi qu’un SoC plus puissant ; peut-être le Snapdragon 865+ tout juste annoncé. En outre, l’intégration de la 5G paraît assez évident.