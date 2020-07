Qualcomm annonce le Snapdragon 865+, qui intègrera le Galaxy Note 20 (sauf chez nous)

Malgré certaines rumeurs qui prédisaient le contraire, le Snapdragon 865+ est une réalité. Qualcomm vient de lever le voile sur son nouveau SoC haut de gamme, qui équipera notamment les Asus ROG Phone 3 et Samsung Galaxy Note 20.

Du moins, pour ce dernier, en ce qui concerne la version internationale du smartphone. Comme chacun sait, Samsung a pour coutume de livrer ses nouveaux appareils en Europe avec une puce Exynos — souvent moins performante et plus gourmande en énergie.

Le premier CPU mobile à dépasser les 3 GHz

Gravé en 7nm, le Snapdragon 865+ se distingue de son aîné par une fréquence d’horloge plus élevée sur son cœur le plus véloce. 3,1 GHz, pour être exact — contre 2,84 GHz sur l’actuel Snapdragon 865. Une cadence en hausse de 10%, qui ne concerne que le cœur principal de la plate-forme, le Kryo 585.

Le GPU Adreno 650 a aussi reçu un petit coup de pouce, et serait à même d’atteindre plus facilement les 144 Hz supportés par le SoC dans les jeux compatibles.

Grâce à la nouvelle puce FastConnect 6900, le Snapdragon 865+ est aussi en mesure de prendre en charge le Wi-Fi 6E, qui opère sur la bande 6 GHz et peut fournir des débits jusqu’à 3,2 Gb/s pour une latence inférieure à 3 ms. Le Bluetooth 5.2 est également de la partie, tout comme les codecs apt X Adaptative pour de l’audio à 96 kHz.

Le SoC rempile en revanche avec le modem externe X55, qui supporte la 5G sub-6 et millimétrique.

Dans quels smartphones retrouvera-t-on le Snapdragon 865+ ?

Pour l’heure, on sait déjà que pas trois smartphones intègreront la nouvelle plate-forme de Qualcomm. Le Asus ROG Phone 3, qui sera dévoilé officiellement le 22 juillet, le Lenovo Legion — un autre smartphone gaming dont le voile tombera également le 22 juillet —, et enfin le Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Du moins, dans leurs versions chinoise et américaine, comme nous le disions plus haut.

En effet, dans le reste du monde, Samsung fera probablement le même choix que d’habitude. À savoir d’intégrer à son nouveau fer de lance un SoC Exynos de son cru. En ce qui concerne le Galaxy Note 20, il devrait s’agir du Exynos 992.

Du reste, on peut s’attendre à ce que le Snapdragon 865+ ait la préférence de quantité de smartphones de fin d’année comme le OnePlus 8T Pro.