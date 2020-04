"Il n'y aura pas de Snapdragon 865+", révèle le responsable Marketing de Meizu

© Qualcomm

Lire aussi :

Qualcomm annonce un nouveau modem 5G, le Snapdragon X60



Le Snapdragon 865 restera le modèle le plus puissant de 2020 pour Qualcomm

Le Snapdragon 855+ offrait une fréquence de base approchant les 3 GHz. © Qualcomm

Lire aussi :

Qualcomm se tourne vers les écrans flexibles OLED à capteur d'empreintes



Pour quelle raison Qualcomm renonce à un SoC plus puissant ?

Via : GizmoChina

Le Snapdragon 865 restera le seul SoC haut de gamme de Qualcomm en 2020. C'est en tout cas ce que croit savoir Wan Zhigiang, le(CMO) de Meizu.Sur Weibo, Wan Zhigiang s'est livré à une révélation pour le moins curieuse. D'après ses sources (de première main, au vu de sa position), Qualcomm ne travaille absolument pas à un Snapdragon 865+ pour cette année.Une information qu'il restera au principal intéressé de confirmer, mais qui devrait mettre dans l'embarras quantité de constructeurs de smartphones qui, l'an dernier, avaient profité du lancement du Snapdragon 855+ pour renouveler leurQuoi que, comme le rappelle GizChina, qui relaie l'information, le OnePlus 6T avait été lancé équipé du même SoC que le OnePlus 6 quelques mois avant lui. À charge des constructeurs d'innover sur d'autres points que les performances donc.Spéculons un instant. Pourquoi Qualcomm ne retente pas le coup du SoC ultra haut de gamme cette année ? Plusieurs éléments de réponse.On le sait : le Snapdragon 865 représente déjà une charge importante pour les OEM qui, en plus, n'ont pas le choix que d'acheter le modem X55 5G en supplément. Nul doute qu'une version « Plus » de cet excellent chipset serait vendue encore plus cher aux constructeurs. Et que ces derniers répercuteraient ce surcoût sur leurs prix de vente qui — vous le savez — ont déjà bien augmenté cette année.Seconde hypothèse : l'économie étant à l'arrêt, Qualcomm jugerait inapproprié de développer un SoC ultra véloce alors que le marché des smartphones est exsangue, la pandémie ayant provoqué une chute brutale des ventes de smartphones . De plus, il reste très probable que le fondeur ait les plus grandes difficultés du monde à faire tourner ses usines à cause des mesures de confinement autour du globe.Sur une note tout à fait personnelle, je me réjouis presque de cette nouvelle. Après tout, cela laissera plus de temps à Qualcomm de peaufiner un hypothétique Snapdragon 875 qui, non content d'être encore plus performant que le modèle actuel, pourrait faire l'effort d'alléger la surcharge énergétique induite par la présence d'une puce 5G dans un smartphone. En effet, la 5G consommerait 20 % de batterie en plus.