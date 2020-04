Qualcomm se tourne vers les écrans flexibles OLED à capteur d'empreintes

Lire aussi :

Collaboration avec l'un des leaders des écrans flexibles

Ce n'est pas le plus fréquent ces derniers temps, mais il arrive aussi que des industriels américains et chinois puissent faire affaire. Dans un communiqué de presse, Qualcomm a en effet annoncé «» avec BOE, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'écrans OLED pour smartphones D'après le constructeur américain, le rapprochement concernera plusieurs domaines, «». Mais au-delà de ces projections, la coopération entre les deux acteurs a déjà débuté de façon concrète, avec le développement d'un écran flexible innovant.Car BOE fournit déjà de tels dispositifs d'affichage pour certains fabricants de smartphones, à l'image de Huawei ou Motorola. L'idée serait à présent d'y intégrer un composant signé Qualcomm, en l'occurrence son capteur d'empreintes digitales à ultrasons, 3D Sonic. Un produit que la société qualifie de «».L'entreprise chinoise devrait prochainement commencer la commercialisation du fruit de cette collaboration. Et les premiers smartphones équipés d'un écran flexible doté d'un capteur 3D Sonic devraient apparaître au second semestre 2020.À l'heure actuelle, la technologie de Qualcomm figure déjà au sein de quelques appareils présents sur le marché, comme le Samsung Galaxy S10 . Mais le système s'est finalement retrouvé sous le feu des critiques. En effet, en plus d'afficher une certaine lenteur, le capteur à ultrasons s'est révélé moins sécurisé que prévu, laissant la possibilité d'un déverrouillage avec une fausse empreinte En fin d'année dernière, Qualcomm a donc présenté une version améliorée de sa solution : 3D Sonic Max . Plus robuste et plus facile à utiliser, la technologie souffrirait néanmoins toujours d'un manque de réactivité. Ce qui n'a pas empêché Samsung de l'embarquer dans son dernier Galaxy S20