Samsung annonce les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra : notre prise en main des nouveaux flagships

Crédits : Colin Golberg pour Clubic

Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : la fiche technique complète

Écran : 6,2 pouces, AMOLED, 120 Hz, définition QHD+ (563 ppi), HDR10+

: 6,2 pouces, AMOLED, 120 Hz, définition QHD+ (563 ppi), HDR10+ SoC : Exynos 990 (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,73 GHz)

: Exynos 990 (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,73 GHz) Mémoire vive : 8 ou 12 Go (LPDDR5)

: 8 ou 12 Go (LPDDR5) Stockage : 128 Go (jusqu'à 1 To via microSD)

: 128 Go (jusqu'à 1 To via microSD) Batterie : 4 000 mAh

: 4 000 mAh Appareils photo (arrière) : grand-angle 12 Mp (ƒ/1.8) avec OIS, ultra grand-angle 12 MP (ƒ/2.2) et téléobjectif 64 Mp (ƒ/2.0) avec OIS et zoom optique 3x (hybride jusqu'à 30x)

(arrière) : grand-angle 12 Mp (ƒ/1.8) avec OIS, ultra grand-angle 12 MP (ƒ/2.2) et téléobjectif 64 Mp (ƒ/2.0) avec OIS et zoom optique 3x (hybride jusqu'à 30x) Appareils photo (avant) : 10 Mp (ƒ2.2)

(avant) : 10 Mp (ƒ2.2) Authentification : capteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran, reconnaissance faciale (2D)

: capteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran, reconnaissance faciale (2D) Dimensions : 151,7 x 69,1 x 7,9 mm pour 163 grammes

: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm pour 163 grammes Résistance à l'eau : IP 68

: IP 68 Coloris : Cosmic Gray / Cloud Pink / Cloud Blue

: Cosmic Gray / Cloud Pink / Cloud Blue Prix : 909 € (4G, 8+128 Go) ou 1009 € (5G, 12+128 Go)

Écran : 6,7 pouces, AMOLED, 120 Hz, définition QHD+ (525 ppi), HDR10+

: 6,7 pouces, AMOLED, 120 Hz, définition QHD+ (525 ppi), HDR10+ SoC : Exynos 990 (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,73 GHz)

: Exynos 990 (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,73 GHz) Mémoire vive : 8 ou 12 Go (LPDDR5)

: 8 ou 12 Go (LPDDR5) Stockage : 128 Go ou 512 Go (jusqu'à 1 To via microSD)

: 128 Go ou 512 Go (jusqu'à 1 To via microSD) Batterie : 4 500 mAh

: 4 500 mAh Appareils photo (arrière) : grand-angle 12 Mp (ƒ/1.8) avec OIS, ultra grand-angle 12 MP (ƒ/2.2) et téléobjectif 64 Mp (ƒ/2.0) avec OIS et zoom optique 3x (hybride jusqu'à 30x), capteur 3D ToF

(arrière) : grand-angle 12 Mp (ƒ/1.8) avec OIS, ultra grand-angle 12 MP (ƒ/2.2) et téléobjectif 64 Mp (ƒ/2.0) avec OIS et zoom optique 3x (hybride jusqu'à 30x), capteur 3D ToF Appareils photo (avant) : 10 Mp (ƒ2.2)

(avant) : 10 Mp (ƒ2.2) Authentification : capteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran, reconnaissance faciale (2D)

: capteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran, reconnaissance faciale (2D) Dimensions : 161,9 x 73,7 x 7,8 mm pour 186 grammes

: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm pour 186 grammes Résistance à l'eau : IP 68

: IP 68 Coloris : Cosmic Gray / Cloud Black / Cloud Blue

: Cosmic Gray / Cloud Black / Cloud Blue Prix : 1 009 € (4G, 8+128 Go) ou 1 109 € (5G, 12+128 Go)

Écran : 6,9 pouces, AMOLED, 120 Hz, définition QHD+ (511 ppi), HDR10+

: 6,9 pouces, AMOLED, 120 Hz, définition QHD+ (511 ppi), HDR10+ SoC : Exynos 990 (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,73 GHz)

: Exynos 990 (7 nm) composé d'un processeur 8 cœurs (jusqu'à 2,73 GHz) Mémoire vive : 12 ou 16 Go (LPDDR5)

: 12 ou 16 Go (LPDDR5) Stockage : 128 Go ou 512 Go (jusqu'à 1 To via microSD)

: 128 Go ou 512 Go (jusqu'à 1 To via microSD) Batterie : 4 000 mAh

: 4 000 mAh Appareils photo (arrière) : grand-angle 108 Mp (ƒ/1.8) avec OIS, ultra grand-angle 12 Mp (ƒ/2.2) et téléobjectif 48 MP (ƒ/3.5) avec OIS et zoom optique 10x (hybride jusqu'à 100x)

(arrière) : grand-angle 108 Mp (ƒ/1.8) avec OIS, ultra grand-angle 12 Mp (ƒ/2.2) et téléobjectif 48 MP (ƒ/3.5) avec OIS et zoom optique 10x (hybride jusqu'à 100x) Appareils photo (avant) : 40 Mp (ƒ2.2)

(avant) : 40 Mp (ƒ2.2) Authentification : capteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran, reconnaissance faciale (2D)

: capteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran, reconnaissance faciale (2D) Dimensions : 166,9 x 76,0 x 8,8 mm pour 220 grammes

: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm pour 220 grammes Résistance à l'eau : IP 68

: IP 68 Coloris : Cosmic Gray / Cosmic Black

: Cosmic Gray / Cosmic Black Prix : 1 359 € (5G, 12+128 Go)

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. © Slashleaks

Notre prise en main

Crédits : Colin Golberg pour Clubic

Design : petite bulle et disparition du port jack

Les écrans sont magnifiques - Crédits : Colin Golberg pour Clubic

Adieu port jack - Crédits : Colin Golberg

Les objectifs du Galaxy S20 Ultra - Crédits : Colin Golberg pour Clubic

Prise en main et premières impressions

Les 3 modèles empilés dans le coloris Cosmic Gray - Crédits : Colin Golberg pour Clubic

De la 8K dans un smartphone, ils l'ont fait ! - Crédit : Colin Golberg pour Clubic

Les nouveaux coloris sont réussis - Crédits : Colin Golberg pour Clubic

Le Galaxy S20 sera disponible le 13 mars

Un trio de smartphones aux ambitions photographiques clairement assumées, et qui se pose également comme la première gamme de produits Samsung entièrement compatible 5G.Après des mois de fuites en tout genre, il ne planait plus que de maigres mystères sur les caractéristiques techniques des nouveaux porte-étendards Samsung. Voici, dans le détail, lesdes trois nouveaux modèles.Comme de précédentes fuites le laissaient entendre, Samsung tire les prix vers le haut avec ses nouveaux produits. Si, l'an passé, le Galaxy S10E entamait les enchères à 759 €, Samsung remanie sa gamme pour se positionner de façon très agressive sur l'ultra haut de gamme — son Galaxy S20 Ultra est vendu plus cher que le Galaxy Note 10+ Pour le cru 2020 Samsung nous prive d'un modèle E petit format, et donc d'un successeur au Galaxy S10E. Le constructeur préfère en effet étendre sa gamme vers le haut, et nous propose donc un modèle « Ultra » à l'impressionnante diagonale de 6,9".Samsung emprunte au Galaxy Note 10 son objectif frontal centré sur le haut de l'écran, permettant un taux d'occupation maximum de celui-ci, et un objectif très peu gênant au quotidien tant le poinçon est petit. Les trois modèles embarquent toujours le capteur d'empreintes à ultrason sous l'écran du Galaxy Note 10, mais profitant d'évolutions logicielles pour améliorer le temps de déverrouillage.On le sentait venir depuis la disparition du port jack sur le Galaxy Note 10, mais Samsung - longtemps irréductible - semble avoir décidé de l'enterrer définitivement sur le haut de ses gammes. Et c'est le cœur lourd que nous vous confirmons que tous les modèles de la gamme S20 seront dépourvus du (feu) port jack.Du côté du design général des S20, Samsung a fait de l'excellent travail et propose des smartphones tout en rondeur, très agréables en main. Si notre préférence va au modèle le plut compact, le S20 et sa diagonale de 6,2" propice à une utilisation à une seule main, les S20+ et S20 Ultra restent relativement légers et confortables.Sur le dos du Galaxy S20 on retrouve l'habituel trio d'objectifs : ultra grand-angle (12 Mp), grand angle (12 Mp), et telephoto (64 Mp) dans un rectangle de verre noir plutôt bien intégré sur la façade arrière. Pour les S20+ on y ajoute un capteur ToF (pour des effets de profondeur plus précis).Enfin pour le S20 Ultra, navire amiral de la gamme, Samsung monte en gamme sur le capteur grand-angle avec 108 Mp et un objectif telephoto périscopique permettant un zoom x10 sans perte. Le zoom hybride permettra de monter jusqu'à x100 ! Mieux vaut s'équiper d'un bon trépied.Comme à son habitude, Samsung nous livre des appareils embarquant les plus beaux écrans du marché. Cette année les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra se paient en plus le luxe de dalles compatibles avec un rafraîchissement de 120 Hz. Et si certains smartphones de 2019 étaient équipés de dalles à 90 Hz ( OnePlus 7T Rog Phone II , Pixel 4), autant vous dire que les nouvelles dalles de Samsung décoiffent.Rarement le mix One UI 2.0, rafraîchissement élevé et rendu colorimétrique magnifique, n'aura aussi bien fonctionné. La navigation est incroyablement fluide et agréable.Les matériaux utilisés respirent le haut de gamme et les finitions sont impeccables comme de coutume chez Samsung. Les nouveaux coloris Cloud Blue et Cloud Pink sont réussis, tout en douceur dans des tons pastels. On regrette juste que ceux-ci ne soient pas disponibles sur le modèle le plus cher de la gamme : le Galaxy S20 Ultra. Celui-ci n'est disponible qu'en noir, et dans un gris (Cosmic Gray) plutôt triste.Toujours aussi important sur la gamme Galaxy S, la photo est au cœur des préoccupations de Samsung (et ça se voit). Équipé en Europe de l'Exynos 990, les S20/20+/20 Ultra sont capable de filmer jusqu'en 8K à 24 images par seconde. La 4K à 60 images par seconde est bien entendu toujours de la partie, et la stabilisation fait encore des merveilles en 1080p à 60 images par seconde.Nous avons pu essayer les différents modes photo : les résultats nous ont paru plus lumineux que sur le Galaxy S10, et témoignant d'un piqué plus prononcé que sur le Note 10, notamment sur le capteur 108 Mp du S20 Ultra, boost de résolution oblige.Un nouveau mode « Single Take Photo » permet d'utiliser tous les objectifs en même temps et d'automatiser les modes de prise de vue (photo/portrait/vidéo/etc.) pour laisser le choix à l'utilisateur des résultats à conserver. Plutôt sympa, même si ça reste gadget.Difficile de se prononcer sur la qualité des photos produites lors de la démo sur des appareils qui n'embarquent peut-être pas de software définitif, mais nous ne prendrons pas trop de risques en disant que Samsung devrait se hisser sans trop de mal dans le « Top 3 » des photophones. Verdict dans quelques semaines avec un test complet.Samsung se laisse le temps de faire monter l'attente autour de son nouveau produit. Présentés aujourd'hui, et d'ores et déjà disponibles à la précommande, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ne sortiront que le vendredi 13 mars prochain.Du moins pour celles et ceux qui résisteront à l'appel de la précommande. Pour les autres, Samsung promet une livraison dès le 8 mars, soit cinq jours en avance sur le calendrier officiel. De plus, une paire de Galaxy Buds+ est offerte pour toute précommande de Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.