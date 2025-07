Sous le capot, Google va installer une puce 3 nm Tensor G5, avec une RAM importante de 16 Go. Plusieurs versions seront disponibles, à savoir : une déclinaison de 256 Go, une seconde de 512 Go et une nouvelle version de 1 To.

Enfin, de manière intéressante, un effort a été fait pour l'autonomie, afin de rendre l'appareil un peu plus performant. La batterie, si elle n'atteindra pas le niveau du Google Pixel 10 Pro XL (batterie de 5 200 mAh), verra tout de même une amélioration de 7% par rapport au modèle précédent, avec une capacité de 5 015 mAh. De quoi en imposer ?