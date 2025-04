Sur le plan technique, le Pixel 10 Pro Fold embarquera le processeur Tensor G5, bien qu'il sera cette fois-ci fabriqué par TSMC. Les configurations attendues ne changeraient pas, avec 16 Go de RAM et deux options de stockage : 256 Go ou 512 Go. Comme l'année dernière, le lancement du Pixel 10 Pro Fold devrait avoir lieu au mois d'août, lors d’un événement Made by Google, aux côtés des Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL.

Autre élément notable : une baisse de prix serait potentiellement attendue pour le Pixel 10 Pro Fold. Contrairement à la tendance actuelle qui voit la plupart des fabricants maintenir ou augmenter leurs tarifs, le prochain téléphone pliable haut de gamme du géant de Mountain View devrait connaître une réduction de prix modérée lors de son lancement à l'été prochain.