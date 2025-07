Sous le capot, on retrouverait la puce Tensor G5, accompagnée de 16 Go de mémoire vive. Plusieurs options de stockage seraient proposées : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Côté photo, l'appareil embarquerait un module arrière composé de trois capteurs : un principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP, avec fonction macro et un téléobjectif macro de 48 MP également. À l’avant, le capteur selfie atteindrait 42 mégapixels.

L’appareil disposerait enfin d’une batterie de 4 870 mAh, compatible avec une charge filaire de 29 W et une charge sans fil de 15 W. Le Pixel 10 Pro serait livré directement avec Android 16 préinstallé.

Pour l'instant, ces informations sont encore des spéculations, nous attendrons les informations officielles de Google, probablement fin août, pour être certains.