Le Pixel 10 bénéficierait d’un capteur téléobjectif Samsung 3J1 de 11 mégapixels, déjà utilisé dans le Pixel 9 Pro Fold. Ce choix permettrait à Google d’offrir un zoom optique même sur son modèle de base, une première dans l’histoire de la gamme.

Néanmoins, pour intégrer cette nouveauté sans faire grimper les coûts, le constructeur aurait opté pour des capteurs déjà présents sur des modèles plus accessibles. Le capteur principal serait ainsi un Samsung GN8 de 50 MP, plus petit que celui du Pixel 9, et l’ultra-grand-angle serait composé d'un capteur Sony IMX712 de 13 MP.

Pour ajouter un téléobjectif, Google aurait fait le choix de « déshabiller » son modèle de base, avec une configuration photo inférieure au Pixel 9 et plus proche de celle du Pixel 9a, le modèle d'entrée de gamme qui débarquera dès le 10 avril prochain. En espérant que le traitement d'image fasse passer la pilule, et offre un résultat comparable au modèle actuel.