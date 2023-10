Google Pixel 8 : cet incroyable outil photo qui vous fera sourire, même si... vous ne souriez pas

Officiels depuis quelques heures maintenant, les nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google sont déjà disponibles à la commande, à partir de 799 euros pour le premier, et de 1 099 euros pour le second. Les derniers-nés du géant américain sont évidemment dopés à l'IA, animés par la nouvelle puce maison Tensor 3, et promettent notamment « des fonctionnalités photo et vidéo avancées ».