Les Pixel 8 et 8 Pro vont envoyer du lourd en matière de photo, et en voici la preuve

En ce qui concerne les photos de nuit, nous sommes tout simplement époustouflés. Dans les environnements urbains, les clichés ne présentent que peu ou pas de bruit, tout en préservant de nombreux détails. L'IA doit une fois de plus accomplir un travail incroyable, et le Pixel 8 sera sûrement sacré roi (ou presque) dans cette catégorie.

En très basse lumière, le mode Nuit parvient à repousser un peu plus loin les limites de l'appareil et à réaliser quelques prouesses, sans pour autant donner un cliché tout à fait exploitable. Cependant, les résultats sont impressionnants, et nous avons hâte de les tester ces smartphones en long, en large et en travers.