Lancement des Google Pixel 8 : à quoi faut-il s'attendre ?

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient inaugurer l'arrivée du processeur Tensor G3 de Google, celui-ci étant visiblement basé sur l'Exynos 2300 de Samsung. Du côté CPU, le nouveau SoC abriterait donc quatre cœurs haute efficacité Cortex-A510, quatre cœurs haute performance Cortex-A715 cadencés à 2,45 GHz et un cœur Cortex-X3 cadencé à 3 GHz. Des rumeurs laissent d'ailleurs imaginer que le GPU du Pixel 8 supportera le Ray-Tracing et la vidéo en 8K. En matière de coloris, les variantes Réglisse, Porcelaine, Jade et Ciel feront leur apparition pour le modèle Pro. Les modèles standards seront également déclinés dans une toute nouvelle robe rose, en plus des variantes Peony et Haze.