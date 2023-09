Google dévoile le design de ses Pixel 8 et de sa Watch 2 en vidéo

Les prochains smartphones de la marque ne nous surprendront plus, du moins en matière de design. Les fuites que nous avons vues ces dernières semaines étaient plutôt correctes, et les Pixel 8 et 8 Pro n'innoveront pas en la matière. Le bloc caméra bénéficiera cependant de quelques changements, en unifiant les trois capteurs sur le plan esthétique, mais aussi en se fondant un peu plus avec le reste de l'appareil.

La grande confirmation vient de la taille du Google Pixel 8, qui aura un écran plus petit que celui de son prédécesseur. De 6,3 pouces, on passera à une dalle d'environ 6,17 pouces, ce qui devrait plaire à ceux qui ne supportent pas les écrans trop grands. Ou peut-être s'agit-il d'un moyen subtil de faire quelques économies. Ce serait ironique, compte tenu des rumeurs récentes concernant les prix des prochains appareils de la marque.