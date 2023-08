La Google Pixel Watch 2 révèle ses caractéristiques en avance

Attendue de longue date, la Pixel Watch est finalement une petite déception. Non pas qu'elle soit mauvaise. Mais cette montre connectée a bien du mal à se démarquer face à une concurrence mieux équipée, mieux optimisée et moins onéreuse… On retiendra d’elle son design rondouillard qui flatte l’œil ainsi que son grand confort et son bel écran AMOLED. C’est malheureusement tout ce qui fait la différence, le reste ayant du mal à se hisser au niveau de la concurrence.

Le suivi sportif n’est pas à la hauteur des standards actuels à 400 euros. Idem pour l’autonomie, limitée à une journée (sauf à faire pas mal de concessions). À moins que le design de la Pixel Watch ne vous tape dans l’œil, nous vous conseillerons plutôt de vous orienter vers la Galaxy Watch 5, bien plus complète et moins chère. Ou alors, attendez l’arrivée des futures smartwatches Wear OS avec les SoC Snapdragon W5.