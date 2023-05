La Google Pixel Watch 2 va bénéficier d'une amélioration qui réglerait le plus gros défaut des montres connectées

D'après 9to5Google, la Pixel Watch 2 va opérer un changement significatif en matière de processeur. Si le premier modèle était alimenté par l'Exynos 9110, gravé en 10 nm, la nouvelle montre connectée de Google devrait vraisemblablement se doter d'un SoC Snapdragon W5+ de Qualcomm, gravé quant à lui en 4 nm. Ce changement devrait directement toucher la durée de vie de la batterie et permettrait de l'améliorer sensiblement. On parle d'une autonomie supérieure à 48 heures avec l'affichage Always On activé pour la Pixel Watch 2, là où le modèle de l'an dernier peinait à atteindre ce résultat, même en faisant quelques sacrifices.