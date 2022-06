Pixel Watch : la montre de Google ne vous suivra pas lors de vos longues escapades

Nos confrères du site 9to5Google se sont donc penchés sur le sujet pour obtenir plus d'informations sur la fiche technique qui attend les premiers utilisateurs de la Pixel Watch. Malheureusement, si vous souhaitiez une montre connectée endurante, il faudra aller voir du côté de la concurrence.

En effet, la Google Pixel Watch ne devrait pas tenir plus d'une journée d'utilisation. La batterie intégrée à l'appareil devrait proposer une capacité sous la barre des 300 mAh, et il faudra probablement recharger toutes les nuits votre montre pour tenir une journée entière. Attention toutefois, le site ne précise pas les conditions de test ni les fonctionnalités activées, et certaines sont plus énergivores que d'autres, comme l'écran always-on.

Cette valeur n'est pas forcément une mauvaise surprise. La Samsung Galaxy Watch 4 propose également une autonomie autour de la journée et demie d'utilisation. Du côté d'Apple, l'Apple Watch Series 7 ne dépasse toujours pas les 18 heures d'autonomie, malgré de nombreuses révisions, et le constructeur californien travaille davantage à accélérer la charge pour faire passer la pilule.

Cette première montre connectée se fait attendre, et Google n'a pas encore communiqué de date de sortie. On peut toutefois espérer qu'elle soit rendue disponible en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Les annonces matérielles de Google ont généralement lieu au début du mois d'octobre de chaque année.