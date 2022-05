Pixel 7 : Google va continuer de se fournir auprès de Samsung

Samsung Display a en effet mis au point deux nouveaux pilotes d'affichage pour les C10 et P10, soit les futurs Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Le premier disposera d'un écran de 6,4 pouces, en 1 080 x 2 400 pixels et compatible 90 Hz. Le second possèdera pour sa part une dalle de 6,7 pouces, avec une résolution de 1 440 x 3 120 pixels, en 120 Hz.