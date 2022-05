Pixel Watch : du nouveau sur les specs, une quantité de RAM et de stockage record ?

Mais outre le design et quelques informations sur l'interface et les fonctionnalités de sa smartwatch, la firme de Mountain View s'est montrée plutôt avare en détails lors de sa présentation. 9to5Google a toutefois réussi à en savoir plus sur les spécifications techniques de la montre.

La Pixel Watch embarquerait une puce Exynos 9110 de Samsung, selon deux sources du média. Google et Samsung collaborent depuis bien longtemps sur la partie logicielle entre Android et plus récemment Wear OS, mais aussi sur l'aspect matériel, en témoigne l'implication du géant sud-coréen des semi-conducteurs dans le développement du SoC Tensor des Pixel 6.

L'Exynos 9110 de la montre connectée sera épaulé par un second processeur qui devrait avoir pour mission de gérer certaines tâches spécifiques afin de faire souffler la puce principale. Qualcomm utilise un système similaire avec son Snapdragon Wear 4100+, qui dispose d'un

coprocesseur QCC1110 ultra basse consommation intégré.